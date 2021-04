Telewerk zorgt voor ruim een derde minder kilometers met bedrijfswagens. Dat is een van de conclusies van de jaarlijkse 'Arval Mobility Observatory Barometer', een bevraging van bijna 5.200 bedrijven met een wagenpark in Europa, waarvan 250 in België. Daarnaast blijken onder andere de lage-emissiezones ervoor te zorgen dat de helft van de Belgische bedrijven voor meer elektrische en plug-inhybrideauto's kiest.

'Ondanks de impact van de coronacrisis blijven de bedrijven inzetten op de vergroening van hun wagenpark', zegt Yves Ceurstemont, hoofd van Arval Mobility Observatory.

'Vier op de tien bedrijven verwachten zelfs hun wagenpark uit te breiden. Daarnaast heeft COVID-19 duidelijk gezorgd voor een ruimere kijk op mobiliteit. Zo bieden vandaag bijna negen op de tien van de grote en middelgrote bedrijven al een of meerdere alternatieve mobiliteitsoplossingen, zoals fietsen. Tot slot verwacht drie kwart van de fleetverantwoordelijken van de bevraagde Belgische bedrijven binnen dit en drie jaar over geëlektrificeerde wagens te zullen beschikken in hun wagenpark.'

Zowat 73 procent van de bevraagde ondernemingen geeft aan dat ze thuiswerk voor hun werknemers zullen invoeren of nog uitbreiden. Dat is een toename met 16 procent ten opzichte van 2020. Gemiddeld gaan ze uit van bijna drie dagen thuiswerk per week.

'Dit is één van de redenen waarom ze verwachten dat bedrijfswagens 36 procent minder kilometers zullen afleggen. Ook hier koesteren de grotere bedrijven hogere ambities dan de kleinere', klinkt het bij Arval.

Bijna 45 procent van de bevraagde Belgische ondernemingen geeft aan dat zij in hun wagenpark reeds over geëlektrificeerde voertuigen beschikken. Het gaat dan zowel om hybride, plug-inhybride als volledig elektrische auto's. Binnen dit en drie jaar zou dat aandeel stijgen tot 75 procent.

Beide cijfers zijn meteen ook het Europese gemiddelde. Als motivatie voor de verdere elektrificatie van hun vloten halen Belgische ondernemingen, meer dan hun Europese collega's, de fiscale voordelen, het bedrijfsimago, de toegang tot de lage-emissiezones en de 'total cost of ownership' (de totale gebruikskost van een voertuig) aan.

'Ondanks de impact van de coronacrisis blijven de bedrijven inzetten op de vergroening van hun wagenpark', zegt Yves Ceurstemont, hoofd van Arval Mobility Observatory. 'Vier op de tien bedrijven verwachten zelfs hun wagenpark uit te breiden. Daarnaast heeft COVID-19 duidelijk gezorgd voor een ruimere kijk op mobiliteit. Zo bieden vandaag bijna negen op de tien van de grote en middelgrote bedrijven al een of meerdere alternatieve mobiliteitsoplossingen, zoals fietsen. Tot slot verwacht drie kwart van de fleetverantwoordelijken van de bevraagde Belgische bedrijven binnen dit en drie jaar over geëlektrificeerde wagens te zullen beschikken in hun wagenpark.'Zowat 73 procent van de bevraagde ondernemingen geeft aan dat ze thuiswerk voor hun werknemers zullen invoeren of nog uitbreiden. Dat is een toename met 16 procent ten opzichte van 2020. Gemiddeld gaan ze uit van bijna drie dagen thuiswerk per week. 'Dit is één van de redenen waarom ze verwachten dat bedrijfswagens 36 procent minder kilometers zullen afleggen. Ook hier koesteren de grotere bedrijven hogere ambities dan de kleinere', klinkt het bij Arval. Bijna 45 procent van de bevraagde Belgische ondernemingen geeft aan dat zij in hun wagenpark reeds over geëlektrificeerde voertuigen beschikken. Het gaat dan zowel om hybride, plug-inhybride als volledig elektrische auto's. Binnen dit en drie jaar zou dat aandeel stijgen tot 75 procent. Beide cijfers zijn meteen ook het Europese gemiddelde. Als motivatie voor de verdere elektrificatie van hun vloten halen Belgische ondernemingen, meer dan hun Europese collega's, de fiscale voordelen, het bedrijfsimago, de toegang tot de lage-emissiezones en de 'total cost of ownership' (de totale gebruikskost van een voertuig) aan.