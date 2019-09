Via de tax shelter voor start-ups investeren in een starter wordt steeds populairder. In 2018 deden in totaal 5.860 mensen zo'n investering, tegenover 3.427 mensen een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers die minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) donderdag bekend heeft gemaakt.

Mensen die via de tax shelter investeren in jonge ondernemingen krijgen sinds 2015 een belastingvermindering in de personenbelasting van 30 of 45 procent, mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. Zo is er een jaarlijks investeringsplafond van 100.000 euro per belastingplichtige en kunnen start-ups tot maximum 250.000 euro ophalen via de tax shelter. Ook investeringen in startersfondsen komen in aanmerking voor de tax shelter.

Vooral investeringen in startende micro-ondernemingen, die recht geven op een belastingvermindering van 45 procent, doen het goed. In 2018 waren er 5.432 zulke investeerders. 428 mensen investeerden in een startende kmo en krijgen een belastingvermindering van 30 procent.

Niet alleen investeren steeds meer mensen via deze tax shelter in start-ups, ook het totaal geïnvesteerde bedrag zit in de lift. Van 15,9 miljoen euro in 2016 naar 33,1 miljoen in 2017 en 39,6 miljoen in 2018.