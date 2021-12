De taliban hebben opnieuw gevraagd aan de Verenigde Staten om miljarden dollars aan bevroren fondsen vrij te geven. Dat gebeurde op het einde van de besprekingen in Doha, de hoofdstad van Qatar. In Afghanistan woedt momenteel een zware humanitaire en economische crisis.

De talibandelegatie onder leiding van Amir Khan Muttaqi, de minister van Buitenlandse Zaken, vroeg om de sancties tegen Afghanistan op te heffen. Tom West, de speciale gezant voor Afghanistan, vertegenwoordigde de Verenigde Staten.

In oktober onderhandelden de twee delegaties al een eerste keer. De taliban namen halfweg augustus de macht over in Afghanistan. Daarmee maakten ze een einde aan twintig jaar Amerikaanse bezetting.

Washington bevroor bijna 9,5 miljard dollar (8 miljard euro) aan tegoeden van de Afghaanse centrale bank. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank schortten hun activiteiten in het land op. De economie, die vooral afhing van internationale steun, stortte in.

Volgens de Verenigde Naties riskeren 23 miljoen Afghanen, ruim de helft van de totale bevolking, deze winter hongersnood. Ondanks de alarmerende situatie, houdt Washington voet bij stuk over de sancties tegen talibanpremier Mohammad Hassan Akhund en zijn regime.

'De Verenigde Staten zien erop toe dat de Amerikaanse sancties Afghaanse burgers niet verhinderen humanitaire hulp te krijgen van de Amerikaanse overheid en de internationale gemeenschap. Tegelijkertijd krijgen gesanctioneerde instellingen en personen geen toegang tot de bevroren fondsen', aldus Ned Price, de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

'In het algemeen waren de bijeenkomsten positief en beide partijen kwamen overeen dergelijke besprekingen in de toekomst voort te zetten', tweette Abdul Qahar Balkhi, de woordvoerder van het Afghaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

