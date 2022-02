Studenten mogen tijdens het eerste kwartaal van dit jaar 520 in plaats van 475 uren studentenarbeid verrichten zonder dat er aan het Groeipakket, de vroegere kinderbijslag, wordt geraakt. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) beslist. De maatregel moet personeelsuitval door omikron helpen opvangen.

Door de snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus kampen heel wat bedrijven met personeelsuitval. Om de continuïteit en de dienstverlening te vrijwaren, heeft de federale regering samen met de sociale partners vorige maand een pakket maatregelen getroffen. Zo kunnen bedrijven tot 28 februari makkelijker extra personeel aanwerven zoals tijdelijk werklozen, gepensioneerden, jobstudenten en asielzoekers.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke zorgt er nu voor dat jobstudenten extra uren kunnen presteren zonder dat er aan het Groeipakket wordt geraakt. De uren van wie tijdens het eerste kwartaal van dit jaar in de zorgsector of in het onderwijs aan de slag gaat, worden zelfs niet meegeteld in het maximum van 475 uren per jaar. In andere sectoren wordt het maximum opgetrokken met 45 uren tot 520 uren. Die extra uren moeten wel in het eerste kwartaal worden gepresteerd.

'We kunnen de Vlaamse gezinnen geruststellen', zegt Beke. 'Met deze maatregelen zorgen we ervoor dat gezinnen geen enkele euro van hun Groeipakket verliezen als studenten zich in moeilijke tijden extra engageren om onze zorg, ons onderwijs en onze economie mee draaiende te houden.'

