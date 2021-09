China kampt met wijdverspreide stroomtekorten. Dat dreigt de economische groei te vertragen en wereldwijde bevoorradingslijnen te verstoren.

De activiteit in de Chinese industrie is in september gedaald tegenover augustus. Het gaat om de eerste krimp sinds de start van de pandemie in 2020. De stroomtekorten in China spelen de bedrijven er parten.

De officiële inkoopmanagersindex voor de industrie daalde van 50,1 in augustus naar 49,6 in september. Een cijfer onder de 50 wijst op een dalende activiteit.

China kampt met wijdverspreide stroomtekorten. Minstens 20 provincies hebben in september het stroomverbruik gelimiteerd, waardoor fabrieken de productie moeten terugschroeven. De stroomtekorten dreigen de Chinese economische groei te vertragen en wereldwijde bevoorradingslijnen te verstoren.

