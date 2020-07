Voor sommige corona-experten is een tweede golf van coronabesmettingen al gestart. Volgens anderen is het nog niet te laat om die genadeloze golf af te stoppen. Helaas is dat laatste wishful thinking, beste mensen. Het kalf is al verdronken, zegt Trends-redacteur Bert Lauwers.

Het rood-oranje-groene kleurenspel ten spijt, zullen er nog vele duizenden Belgen geïnfecteerd worden door het vreselijke covid-19-virus vooraleer een goed werkend vaccin de pandemie een halt kan toeroepen.

Geen wonder dus dat de zenuwachtigheid bij onze beleidsmakers toeneemt. Zij zitten voortdurend tussen twee vuren. Ze moeten enerzijds rekening houden met de belangen van sectoren en bedrijven. Veel daarvan hebben het water al aan de lippen staan, en voeren via de media de druk op om te vermijden dat ze definitief kopje onder gaan. Anderzijds geven de experts zoals vanouds graag en gul advies over de beslissingen die de Veiligheidsraad zou moeten nemen, en reageren ze even graag en gul op de genomen beslissingen. Dat is begrijpelijk, want ze hebben het beste voor met onze bevolking.

Stop de corona-kakofonie.

Die brede stroom van optredens van het kransje topexperts in de media werkt evenwel steeds harder op de zenuwen van onze politici. Ook dat is begrijpelijk, want niemand wil de corona-zondebok zijn. Maar de ruis op de relatie tussen politici en experts zal alleen maar luider klinken, nu we aan de vooravond staan van de tweede coronagolf en nog lang in crisismodus moeten leven.

Dat politici en experts op ramkoers zitten, ontbrak er nog aan. Dit kunnen we missen als kiespijn. Wie is mans of vrouws genoeg om de nodige terughoudendheid op te leggen aan alle betrokkenen? Burgers en bedrijven hebben nood aan duidelijkheid, niet aan verwarring en conflict over het crisisbeleid. Stop dus die corona-kakofonie.

Het rood-oranje-groene kleurenspel ten spijt, zullen er nog vele duizenden Belgen geïnfecteerd worden door het vreselijke covid-19-virus vooraleer een goed werkend vaccin de pandemie een halt kan toeroepen.Geen wonder dus dat de zenuwachtigheid bij onze beleidsmakers toeneemt. Zij zitten voortdurend tussen twee vuren. Ze moeten enerzijds rekening houden met de belangen van sectoren en bedrijven. Veel daarvan hebben het water al aan de lippen staan, en voeren via de media de druk op om te vermijden dat ze definitief kopje onder gaan. Anderzijds geven de experts zoals vanouds graag en gul advies over de beslissingen die de Veiligheidsraad zou moeten nemen, en reageren ze even graag en gul op de genomen beslissingen. Dat is begrijpelijk, want ze hebben het beste voor met onze bevolking.Die brede stroom van optredens van het kransje topexperts in de media werkt evenwel steeds harder op de zenuwen van onze politici. Ook dat is begrijpelijk, want niemand wil de corona-zondebok zijn. Maar de ruis op de relatie tussen politici en experts zal alleen maar luider klinken, nu we aan de vooravond staan van de tweede coronagolf en nog lang in crisismodus moeten leven.Dat politici en experts op ramkoers zitten, ontbrak er nog aan. Dit kunnen we missen als kiespijn. Wie is mans of vrouws genoeg om de nodige terughoudendheid op te leggen aan alle betrokkenen? Burgers en bedrijven hebben nood aan duidelijkheid, niet aan verwarring en conflict over het crisisbeleid. Stop dus die corona-kakofonie.