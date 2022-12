Het wereldwijde steenkoolverbruik zal als gevolg van de energiecrisis in Europa dit jaar naar een recordniveau zijn gestegen. Dat meldt het Internationaal Energieagentschap IEA.

Het verbruik van de fossiele brandstof, de belangrijkste bron van uitstoot van CO2, zal dit jaar naar verwachting 1,2 procent zijn gestegen tot 8 miljard ton. Het huidige record dateert uit 2013. Dat komt vooral door een gestegen vraag vanuit Europa naar steenkool om elektriciteit op te wekken, als alternatief voor duur gas.

De verwachting is wel dat het steenkoolverbruik op zijn piek is, en vanaf 2025 zal dalen.

Er zijn volgens het energieagentschap heel wat signalen die er op wijzen dat de huidige energiecrisis tot een versnelling in hernieuwbare energie en het gebruik van warmtepompen leidt.

