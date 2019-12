De socialistische vakbond ACOD en de liberale vakbond VSOA hebben een aanzegging ingediend voor een staking bij het spoor op 19 december.

Gisteren/maandag vond er een verzoeningsvergadering plaats bij HR Rail, de juridische werkgever van het spoorpersoneel, naar aanleiding van een zogenaamde alarmbelprocedure die door de vakbonden in gang was gezet. Dat is een van de stappen in de richting van een staking.

Dinsdag beslisten ACOD Spoor en VSOA Spoor dan om een aanzegging in te dienen voor een 24 urenstaking: van woensdag 18 december om 22.00 uur tot donderdag 19 december om 22.00 uur.

Het conflict draait rond een ontwerp van sociaal akkoord voor de periode 2020-2022 bij de spoorwegen. Dat werd eerder door de bonden verworpen.

De christelijke vakbond ACV-Transcom doet voorlopig niet mee. "Wij hebben geen aanzegging ingediend", aldus vakbondsman Luc Piens. 'We hebben een ander actieplan. We wachten de verzoeningsvergadering af die HR Rail zal bijeenroepen naar aanleiding van de stakingsaanzegging' van de andere vakbonden.