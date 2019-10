Er komt voorlopig geen verhoging van de minimumlonen. De sociale partners, verenigd in de Groep van Tien, hebben woensdagochtend daarover geen akkoord bereikt. Het verlies voor de werknemers met een minimumloon loopt intussen op tot 90 euro.

Vakbonden en werkgevers zaten woensdagochtend samen om te onderhandelen over verscheidene dossiers, onder meer het minimumloon. Die verhoging was afgesproken in het vorig jaar bereikte loonakkoord, maar werd niet goedgekeurd door het ABVV. De socialistische vakbond vond de voorgestelde verhoging met 1,1 procent ontoereikend. De voorbije weken lagen de minimumlonen opnieuw op tafel, maar vooralsnog zonder resultaat. Mogelijk volgt de komende weken nieuw overleg.

Door het uitblijven van een akkoord loopt het verlies voor de 68.000 werknemers met een minimumloon op tot 90 euro, tweette ACV-voorzitter Marc Leemans na afloop. Dat zegt ook Mario Coppens, voorzitter van de liberale vakbond. 'Eind november zal voor de minimumlonen het verlies zijn opgelopen tot 90 euro.'

De christelijke vakbond hoopt nu dat volgende week er alsnog een akkoord wordt bereikt, zodat de minimumlonen op 1 november alvast met 1,1 procent kunnen stijgen. Dat akkoord zou in de Nationale Arbeidsraad (NAR) tot stand moeten komen. 'De teksten liggen klaar bij de NAR. Wij staan klaar om onze handtekening te zetten. We hopen nu dat iedereen goed nadenkt, en snel volgt', aldus voorzitter Marc Leemans.

De socialistische vakbond heeft echter tot op vandaag geen mandaat om in te stemmen met een verhoging van de minimumlonen met 1,1 procent. Het ABVV wil meer. 'Wij willen ook zicht op meer, maar willen die eerste verhoging met 1,1 procent niet laten liggen', aldus Leemans over het standpunt van het ABVV. 'Onbegrijpelijk', noemt de ACV-voorzitter de houding van de collega-vakbond. Het ABVV komt op 22 oktober bijeen, om de evolutie van het dossier te bekijken. Dat zegt Miranda Ulens, algemeen secretaris van de socialistische vakbond.

De vakbond wil dat de hogere minimumlonen losgekoppeld worden van een ander dossier, met name dat van de opzegtermijnen. 'Maar op de werkgeversbanken wil men beide dossiers gekoppeld zien', aldus Ulens.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) argumenteert dan weer dat de minimumlonen en het dossier van de opzegtermijnen - waarbij een deel van de lange opzegtermijnen gebruikt wordt om mensen te begeleiden naar een nieuwe baan - niet door de werkgevers gekoppeld zijn, maar dat dat in het voorbije loonakkoord zo is afgesproken. 'Wij blokkeren niets. Wij koppelen niks. De bal ligt nu in het kamp van het ABVV. Alle andere partners zijn bereid om in de Nationale Arbeidsraad een verhoging met 1,1 procent goed te keuren', zegt gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans. Het VBO wil ook onderhandelen over een verdere verhoging van die minimumlonen, mits compensatie voor de extra kosten die de werkgevers maken en een oplossing voor de opzegtermijnen.

Het overleg woensdag liep alvast erg stroef. Het VBO is er niet over te spreken dat het ABVV deze week heeft betoogd voor de deuren van de werkgeversorganisatie, zonder een seintje door de vakbond en tijdens lopende onderhandelingen.