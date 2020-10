Het aanvragen van de testen en het opvolgen van de resultaten kan efficiënter, zegt Trends-redacteur Ilse de Witte.

Wie een risicocontact had maar geen symptomen vertoont, wordt niet meer getest en moet langer in quarantaine. Een begrijpelijke beslissing, maar ook een die zo snel mogelijk weer teruggeschroefd moet worden. In mei en juni konden de bedrijven en scholen weer open, op voorwaarde dat we veel zouden testen en de contacten van besmette personen zouden opsporen. We mochten naar het buitenland, als we ons zouden laten testen bij terugkeer uit een rode zone.

Maandag zijn die maatregelen grotendeels opgeheven. Om te vermijden dat zieke mensen of mensen die in de zorg werken te lang op hun testresultaten moeten wachten, gaan we minder testen. Wie mogelijk besmet is, moet langer in quarantaine. Tot nu kreeg je een test op dag vijf na een mogelijke besmetting. Bij een negatieve test kon je na zeven dagen quarantaine terug naar het werk of naar school. Reken nu op minstens tien dagen quarantaine en veertien dagen 'voorzichtig zijn'.

Om te vermijden dat zieke mensen of mensen die in de zorg werken te lang op hun testresultaten moeten wachten, gaan we minder testen. Wie mogelijk besmet is, moet weer langer in quarantaine. Tot nu toe kreeg je een test op dag vijf na een mogelijke besmetting. Bij een negatieve test kon je na zeven dagen quarantaine terug naar je werk of naar school. Reken nu op minstens tien dagen quarantaine en veertien dagen 'voorzichtig zijn'.

Snel weer testen, testen, testen.

Het zijn speldenprikjes voor de economie, maar we hebben geen keuze. De microbioloog Herman Goossens zegt dat de nieuwe teststrategie tijdelijk is. Coronacommissaris Pedro Facon belooft dat de labo's tegen het einde van het jaar 100.000 PCR-testen per dag kunnen verwerken.

Her en der duiken afnamecentra en lokale diensten voor contactopsporing op. Maar ook het aanvragen van de testen en het opvolgen van de resultaten kan efficiënter, stellen arbeidsartsen en schoolartsen. Door niet meer iedereen langs de huisarts te sturen en korter op de bal te spelen. De burgers moeten op de rem staan en hun contacten beperken, maar de overheid moet nu het gaspedaal induwen en de nodige veranderingen doorvoeren. Zo kunnen we hopelijk in 2020 nog ergens geraken.

