Het Westen zal niet langer de enige dominante wereldspeler zijn, zegt de Singaporese topdiplomaat Kishore Mahbubani. Om stand te houden, mag het zich niet langer vastklampen aan het verleden, maar moet het slim inspelen op nieuwe wereldwijde ontwikkelingen.

Eind mei was Kishore Mahbubani te gast in Nederland, de eerste Europese lidstaat met een eigen strategisch beleid voor zijn politieke en handelsrelaties met China. Mahbubani is gepokt en gemazeld in internationale diplomatieke kringen. Meer dan dertig jaar werkte hij als gezant voor Singapore in onder meer Cambodja, Washington en New York. Daardoor heeft hij een eigen kijk op de wereldpolitiek en de internationale handel, die in het Westen weinig weerklank vindt en zo een welkome verfrissing is. Om de Europese Unie en de Verenigde Staten wakker te schudden en de nieuwe internationale politieke wereldorde onder ogen te doen zien, schreef hij twee jaar geleden het pamflet Is het Westen de weg kwijt? Zijn antwoord is eigenzinnig, confronterend en provocatief.

...