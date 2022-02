Schiet niet op de kleine handelaar die probeert te overleven door zijn aanbod uit te breiden via e-commerce, maar investeer in opleidingen die een duurzaam en concurrentieel hybride model mogelijk maken. In afwachting daarvan is het belangrijk om zo veel mogelijk in te zetten op bewust online shoppen.

Ik las met enige verbijstering de oproep van PS-voorzitter Paul Magnette om van België een land zonder e-commerce te maken. Het is namelijk niet aan de overheid om te bepalen hoe burgers hun inkopen doen. De klant is koning, bij mijn weten ook in het Wallonië van Magnette.

Die klant kiest er steeds vaker voor om van thuis uit te shoppen. Zolang daar geen verandering in komt, kan je daar als ondernemer of handelaar maar beter op inspelen. Het klopt dat er momenteel weinig toegevoegde waarde zit in het e-commercemodel dat de grote spelers hanteren. Het nachtwerk, de twijfelachtige statuten van koeriers en het verkleinen van winstmarges zijn kwalijke neveneffecten. Maar een land zonder e-commerce ambiëren is ronduit lachwekkend en getuigt van een gebrek aan voeling met wat klanten willen. Een Belgisch verbod op e-commerce zou bovendien nog meer geld naar het buitenland drijven.

Marketingtool

De winkelstraat zal evenmin gered worden door de e-commerce af te schaffen. Daar is momenteel vooral nood aan een hybride model met naast de fysieke etalage ook een webshop. Die webshop is voor veel winkels een onderbenutte marketingtool die het aanbod aan potentiële klanten kan tonen, om hen zo naar de winkel te lokken en het product fysiek te passen of vast te nemen. ROPO, zoals dat in vaktermen heet: research online, purchase offline.

Schiet niet op de kleine e-commercehandelaar.

In plaats van e-commerce te bannen, kan beter geïnvesteerd worden in opleidingen om handelaars kennis te laten maken met de voordelen van dit duurzame en concurrentiële hybride model. Dat zal hen veel beter wapenen in de concurrentieslag met buitenlandse spelers dan ze koudweg buitenspel te zetten door middel van een nationaal verbod.

Voetafdruk

Laten we in afwachting van de doorbraak van het hybride model alvast allemaal bewust online shoppen. Dat kan door te kiezen voor Belgische winkels en snelle leveringen in te ruilen voor geoptimaliseerde leveringen. Op die manier worden de routes van koeriers beter gepland, krimpt de ecologische voetafdruk en wordt nachtwerk overbodig. Er bestaan al genoeg webwinkels die milieuvriendelijke verpakkingen en een klimaatneutrale verzending aanbieden tegen een kleine meerprijs. Deze initiatieven moeten ondersteund worden, niet verboden.

