Nu de coronacijfers opnieuw stijgen, klagen huisartsen over de administratieve overlast die het ziektebriefje veroorzaakt. In de ogen van het huisartsensyndicaat Domus Medica is dat attest zinloos. Waarom volstaat een positieve PCR-test niet, vraagt het zich af.

De regering-De Croo heeft in oktober 2021 beslist de verplichting van een medisch attest af te schaffen voor wie één dag ziek is. Meteen stonden de werkgeversorganisaties op de rem. In juni van dit jaar kwam er eindelijk een wetsontwerp. De nieuwe regeling schaft het ziektebriefje voor één dag afwezigheid af in bedrijven met minstens vijftig werknemers. Al wordt die mogelijkheid beperkt tot maximaal drie keer per jaar. Het is nog wachten op de publicatie van dat wetsontwerp.

Schaf het ziektebriefje af.

De nieuwe regeling lijkt een stap in de goede richting, maar maakt allerminst een einde aan de absurde toestanden rond het ziektebriefje. Werkgevers zullen moeten bijhouden hoe vaak een werknemer een attestloze ziektedag heeft genomen, terwijl ze nog al te vaak bij de huisarts zullen moeten aankloppen.

Er is nog een goede reden om het ziektebriefje voor een korte afwezigheid volledig af te schaffen: de administratieve behandeling kost de ziekteverzekering bijzonder veel geld. Wie last heeft van migraine of misselijkheid, heeft geen dokter nodig om te weten dat hij een dagje niet kan functioneren. Een simpel bericht aan de baas volstaat. Dat is een stuk goedkoper dan de terugbetaling van een doktersvisite. Werkgevers die bang zijn dat veel personeel onnodig zal uitvallen, kijken het best eens naar Nederland, waar het ziektebriefje niet bestaat. Tot nader order is daar geen sprake van een epidemie van baaldagen.

