De KBR heeft iets van een topmuseum waarvan de hele collectie in de reserves zit. Daar komt verandering in. Sinds deze week toont de bibliotheek haar unieke verzameling Bruegel-prenten in een nieuwe prestigieuze tentoonstellingsruimte. Ook online gooit de KBR de deuren open.

Het moderne gebouw van de KBR - de nieuwe naam van de Koninklijke Bibliotheek van België - is een vertrouwd gezicht voor de duizenden mensen die elke dag passeren aan de Kunstberg in hartje Brussel, vlak bij Bozar, het Muziekinstrumentenmuseum (MIM) en de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. En toch heeft slechts een kleine minderheid van die voorbijgangers er ooit een voet binnen gezet, of een van de schatten gezien die er worden bewaard. Dat is ook niet zo eenvoudig. Wie in de KBR een boek of een prent wil consulteren, moet zich eerst registeren. Het vergt daarna heel wat voorkennis om de interessantste delen van de enorme verzameling van de bibliotheek op te diepen. Om de belangrijkste collectiestukken te kunnen zien, is vaak een speciale toestemming nodig.

...