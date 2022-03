De coronacrisis heeft een financiële impact van in totaal 6,8 miljard euro gehad op de uitkeringen in 2020 en 2021 van de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening), vooral via tijdelijke werkloosheid. Hoewel de impact lager was dan in 2020 ontvingen in 2021 nog meer dan 850.000 werknemers minstens één uitkering tijdelijke werkloosheid, blijkt woensdag uit het jaarverslag van de RVA.

Vorig jaar was het tweede jaar dat getekend werd door de coronacrisis en dat was voor de RVA niet anders. Maar die wijst erop dat desondanks de arbeidsmarkt beter standhield dan verwacht. Zo bood het stelsel van tijdelijke werkloosheid bescherming tegen massaal banenverlies.

Uit het jaarverslag blijkt dat in 2021 nog steeds ruim 850.000 werknemers gebruik maakten van die tijdelijke werkloosheid, ook al waren dat er in 2020 nog bijna 1,4 miljoen. Ook de slachtoffers van de watersnood in juli 2021 hadden recht op tijdelijke werkloosheid.

De volledige, vergoede werkloosheid (werkzoekenden en niet-werkzoekenden samen, met of zonder bedrijfstoeslag) bleef in 2021 zo, ondanks de huidige crisis, op het laagste niveau sinds 1978. Op jaarbasis daalde hun aantal met 8,4 procent. Het gemiddelde zakte tot exact 346.498 uitkeringsgerechtigden per maand.

'De arbeidsmarkt heeft zich tijdens de pandemie opvallend veerkrachtig getoond', zegt Jean-Marc Vandenbergh, administrateur-generaal van de RVA. 'Het systeem van tijdelijke werkloosheid heeft uitstekend gewerkt en zijn beschermende functie perfect vervuld als compensatie voor het verlies van economische activiteit. Bovendien kwam slechts een klein percentage van de werknemers die op tijdelijke werkloosheid werd gezet, daarna terecht in de klassieke werkloosheid.'

De coronacrisis had wel een financiële impact op de RVA-maatregelen. Zo bedroegen de reële uitgaven in 2021 8,3 miljard euro, terwijl oorspronkelijk 6,2 miljard was begroot. Voor 2020 ging het om respectievelijk 10,9 miljard en 6,2 miljard. In totaal liepen de reële uitgaven over die twee jaar dus op tot 19,1 miljard euro, of 6,8 miljard meer dan begroot. Volgens de R-VA ging het leeuwendeel van de meeruitgaven naar tijdelijke werkloosheid.

Vorig jaar was het tweede jaar dat getekend werd door de coronacrisis en dat was voor de RVA niet anders. Maar die wijst erop dat desondanks de arbeidsmarkt beter standhield dan verwacht. Zo bood het stelsel van tijdelijke werkloosheid bescherming tegen massaal banenverlies. Uit het jaarverslag blijkt dat in 2021 nog steeds ruim 850.000 werknemers gebruik maakten van die tijdelijke werkloosheid, ook al waren dat er in 2020 nog bijna 1,4 miljoen. Ook de slachtoffers van de watersnood in juli 2021 hadden recht op tijdelijke werkloosheid. De volledige, vergoede werkloosheid (werkzoekenden en niet-werkzoekenden samen, met of zonder bedrijfstoeslag) bleef in 2021 zo, ondanks de huidige crisis, op het laagste niveau sinds 1978. Op jaarbasis daalde hun aantal met 8,4 procent. Het gemiddelde zakte tot exact 346.498 uitkeringsgerechtigden per maand. 'De arbeidsmarkt heeft zich tijdens de pandemie opvallend veerkrachtig getoond', zegt Jean-Marc Vandenbergh, administrateur-generaal van de RVA. 'Het systeem van tijdelijke werkloosheid heeft uitstekend gewerkt en zijn beschermende functie perfect vervuld als compensatie voor het verlies van economische activiteit. Bovendien kwam slechts een klein percentage van de werknemers die op tijdelijke werkloosheid werd gezet, daarna terecht in de klassieke werkloosheid.'De coronacrisis had wel een financiële impact op de RVA-maatregelen. Zo bedroegen de reële uitgaven in 2021 8,3 miljard euro, terwijl oorspronkelijk 6,2 miljard was begroot. Voor 2020 ging het om respectievelijk 10,9 miljard en 6,2 miljard. In totaal liepen de reële uitgaven over die twee jaar dus op tot 19,1 miljard euro, of 6,8 miljard meer dan begroot. Volgens de R-VA ging het leeuwendeel van de meeruitgaven naar tijdelijke werkloosheid.