'We hebben zeven vormen van rust nodig om onze batterijen volledig te kunnen opladen.' Dat zegt Katleen De Stobbeleir, professor leadership en Partner Van de Vlerick Business School.

Voor velen is de eindejaarsperiode de periode bij uitstek om even rust te nemen. Want in een wereld die voortdurend in beweging is, is rust geen overbodige luxe. Toch hebben steeds meer mensen het moeilijk om rust te vinden. Belgen zijn zelfs de Europese koplopers in het innemen van slaapmedicatie. Luieren of je een namiddagje vervelen zijn nu eenmaal niet bon ton voor ons, hardwerkende Belgen. En hoe drukker we het hebben, hoe minder rust we onszelf gunnen.

Toch is een time-out cruciaal als we scherp willen blijven. Sommigen noemen het zelfs de voedingsbodem voor kampioenen. Toch hebben we volgens de rustexpert dr. Saundra Dalton-Smith nog een bijzonder simplistisch beeld van wat rust echt betekent. Als we moe zijn, denken we meteen aan enkele dagen vakantie of wat extra slaap. Maar dat is maar een deel van het verhaal. In realiteit hebben we zeven vormen van rust nodig, om onze batterijen volledig te kunnen opladen. Maken we daar geen ruimte voor, dan zal wat extra slaap of vakantie weinig effect hebben. Dus bij dezen: de tips van dr. Saundra Dalton-Smith om uitgerust het nieuwe jaar tegemoet te gaan.

Rusten is een werkwoord.

In de eerste plaats hebben we natuurlijk nood aan fysieke rust. Dat kan passief zijn, zoals uitslapen of een middagdutje doen. Maar als je geen dutjespersoon bent, kan het ook wat actiever, zoals stretchen, wat yoga of een massage. Wandelen of joggen kan ook. Daarnaast hebben we mentale rust nodig. Kun je 's avonds de gedachtetrein niet stoppen en moet daardoor de dag starten met drie koppen koffie? Heb je moeite je gedachten bij vergaderingen te houden? Dan heb je wellicht een gebrek aan mentale rust. De oplossing is vrij simpel: vakantie! Maar mentale rust kun je ook inbouwen in je dagelijkse routine, bijvoorbeeld door regelmatig een pauze te nemen en je hersenen wat rust te gunnen.

Naast fysieke en mentale rust is er ook zintuiglijke rust: geen felle lichten, computerschermen, geluid en getater. Sluit nu en dan even de ogen, of schakel minstens een halfuur voor het slapengaan schermen uit. Een wat minder voor de hand liggende vorm van rust is de creatieve rust. Die vind je door opnieuw met verwondering naar de wereld te leren kijken. De natuur kan helpen. Wie droomt niet weg bij het zien van een mooie waterval of een besneeuwde den? Op wandel gaan met een peuter of kleuter, die zowat alles verwonderlijk vindt, is ook een goed idee. Maar ook kunst, cultuur en fictieverhalen brengen creatieve rust. Want 40 uur voor een scherm zitten in een witte kamer werkt niet bepaald inspirerend.

Velen hebben ook behoefte aan emotionele rust. Ben jij de emotionele emmer van je organisatie of je vriendenkring? Die persoon naar wie iedereen belt als er iets fout loopt of gewoon om hun hart even te luchten? Dan is de kans groot dat je behoefte hebt aan emotionele rust. Want ook jouw emotionele emmer loopt allicht weleens vol. Stel grenzen en deel ook je emoties met anderen. Wie behoefte heeft aan emotionele rust, heeft meestal ook een tekort aan sociale rust. Er zijn nu eenmaal relaties die je energie geven en relaties die energie wegzuigen. Spendeer wat meer tijd aan relaties die energie geven en je batterijen laden automatisch op.

Tot slot is er ook nog de spirituele of geestelijke rust. En dat hoeft zeker niet in de religieuze betekenis te zijn. Spirituele rust vind je door werk te maken van die vrijwilligersactie waar je anders geen tijd voor hebt, of wanneer je die eenzame collega of buur een bezoekje brengt.

Ik wens u in deze eindejaarsperiode vele vormen van rust toe. Want hoe stiller je wordt, hoe meer je kunt horen.

