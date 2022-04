De Bank van Rusland heeft haar belangrijkste rentetarief vrijdag verrassend verlaagd naar 17 procent. De centrale bank zei dat verdere verlagingen mogelijk zijn op komende vergaderingen, als de omstandigheden dat toelaten. De verlaging gaat in vanaf maandag.

Zo is een deel van de sterke stijging die na de Russische inval in Oekraïne werd doorgevoerd, ongedaan gemaakt. Eind februari werd de rentevoet immers met 10,5 procentpunt verhoogd tot 20 procent. Met die verhoging wilde de Russische centrale bank de devaluatie van de roebel en het risico op inflatie tegengaan.

De roebel verloor 40 procent van zijn waarde, wanneer de Verenigde Staten en zijn bondgenoten Rusland sancties oplegden na de Russische in val in Oekraïne. De munt heeft zich de laatste weken echter hersteld dankzij opgelegde kapitaalcontroles en de aanhoudende exportinkomsten uit de verkoop van olie en gas.

'Externe omstandigheden blijven moeilijk en beknotten de economische activiteit van Rusland', stelde de centrale bank in een verklaring. 'De risico's voor de financiële stabiliteit zijn nog steeds aanwezig, maar vermeerderen niet langer, mede dankzij de goedgekeurde kapitaalbeheersingsmaatregelen.'

De Bank van Rusland geeft echter aan dat de inflatie waarschijnlijk verder zal stijging. De inflatie voor februari bedroeg 9,2 procent. Economen verwachten dat de inflatie tot 16,9 procent zal oplopen.

