Ronnie Leten: 'De boodschap van Vlaams Belang is rechttoe rechtaan'

Wolfgang Riepl Wolfgang Riepl is redacteur bij Trends

Regeren in België wordt heel moeilijk. "De kloof tussen Vlaanderen en Wallonië was nog nooit zo groot. Misschien krijgen we wel een minderheidsregering, die dan werkt met wisselmeerderheden." Dat zegt Ronnie Leten, de voormalige CEO van Atlas Copco en de Trends Manager van het Jaar 2013.