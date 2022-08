Het waterpeil van de Rijn, eenvan de langste rivieren van Europa en zeer belangrijk voor de Duitse economie, blijft extreem laag. Dinsdag werd aan het meetpunt bij de stad Emmerich, aan de grens met Nederland, het laagste peil ooit gemeten. De meter staat er op nul, al is dat niet de werkelijke diepte van de rivier, die bedraagt nog bijna twee meter.

Tegenover maandag zakte het waterpeil er met enkele centimeters. Het vorige record dateert van oktober 2018, maar toen gaf de meter nog 4 centimeter diepte aan.

De Rijn is in werkelijkheid nog dieper op die plek: scheepvaart is er dus nog altijd mogelijk al kunnen de schepen wel minder vracht meenemen, met alle gevolgen van dien voor de industrie. Volgens de Duitse sectororganisatie BDI bereiden heel wat bedrijven zich voor op een vermindering van hun productie.

'Het is slechts een kwestie van tijd vooraleer productie in de chemie- of de staalsector zal worden afgebouwd, minerale oliën of bouwmaterialen hun bestemming niet bereiken of zware transporten niet meer kunnen worden uitgevoerd', verklaarde directeur Holger Loesch dinsdag in enkele Duitse kranten.

Tegenover maandag zakte het waterpeil er met enkele centimeters. Het vorige record dateert van oktober 2018, maar toen gaf de meter nog 4 centimeter diepte aan. De Rijn is in werkelijkheid nog dieper op die plek: scheepvaart is er dus nog altijd mogelijk al kunnen de schepen wel minder vracht meenemen, met alle gevolgen van dien voor de industrie. Volgens de Duitse sectororganisatie BDI bereiden heel wat bedrijven zich voor op een vermindering van hun productie. 'Het is slechts een kwestie van tijd vooraleer productie in de chemie- of de staalsector zal worden afgebouwd, minerale oliën of bouwmaterialen hun bestemming niet bereiken of zware transporten niet meer kunnen worden uitgevoerd', verklaarde directeur Holger Loesch dinsdag in enkele Duitse kranten.