Het Belgian Recovery Fund, een relancefonds voor Belgische ondernemingen die getroffen werden door de coronacrisis, heeft met een eerste financieringsronde 218 miljoen euro opgehaald. Dat is donderdag meegedeeld door de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) en Tikehau Capital, dat het fonds beheert.

Het Belgian Recovery Fund werd in september gelanceerd door federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) en staatssecretaris voor Herstel en Strategische Investeringen Thomas Dermine (PS). Het geld in het fonds moet dienen om Belgische bedrijven via leningen te versterken. Ondernemingen die voor de coronacrisis nog financieel gezond waren maar door de pandemie te maken kregen met een vermindering van het eigen vermogen, krijgen zo een stimulans.

Bij een eerste financieringsronde werd alvast 218 miljoen euro opgehaald. Ethias Assurance, AG Insurance, AXA Belgium, Baloise Insurance, Belfius Insurance, de P&V Groep, KBC, vdk bank en Koramic (Christian Dumolin) dragen 103 miljoen euro bij, FPIM 100 miljoen euro en Tikehau Capital 15 miljoen euro. De bedoeling is om tot 350 miljoen euro op te halen. Een tweede financieringsronde is voorzien in 2022.

