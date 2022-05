In haar laatste verslag over de aanpassing van de begroting voor 2022 heeft het Rekenhof een overzicht gemaakt van de energiemaatregelen van de regering-Vivaldi. Daaruit blijkt dat de drie pakketten maatregelen die tot dusver zijn genomen, netto meer dan 1,5 miljard euro kosten.

Dat schrijft L'Echo.

Aan de inkomstenzijde vertegenwoordigen de verlaging van de btw op elektriciteit en gas, de verlaging van de accijnzen op brandstoffen en de verlaging van de btw op zonnepanelen en warmtepompen een geraamd inkomstenverlies van meer dan 1,3 miljard euro in 2022 - en dat met maatregelen die grotendeels op 30 september aflopen. Maar hoge energieprijzen betekenen ook extra btw-inkomsten voor de staat van bijna 1,7 miljard euro in 2022 op gas, elektriciteit of stookolie.

Aan de uitgavenzijde zijn maatregelen zoals de financiering van het verlengde sociale tarief, dat eveneens tot 30 september loopt, en de verwarmingspremie van 100 euro goed voor in totaal meer dan 1,5 miljard euro aan extra uitgaven. 'Als we bij de verschillende extra uitgaven waartoe reeds besloten is, de extra kosten van 450 miljoen voor de energienorm optellen, komen de maatregelen die de regering-De Croo al genomen heeft op energiegebied uiteindelijk neer op een nettokost van meer dan 1,5 miljard in 2022', berekent L'Echo.

