De federale regering is het vrijdag eens geraakt over de nieuwe krantenconcessie vanaf 2024. De jaarlijkse overheidsdotatie zal zoals afgesproken elk jaar met 50 miljoen euro dalen. En de resultaten van een audit naar de vroegere concessies kunnen nog worden meegenomen in de nieuwe aanbesteding. Dat werd vrijdag uit verschillende bronnen binnen Vivaldi vernomen.

De regering kwam bij de begrotingsopmaak overeen om in de nieuwe concessie voor de periode van 2024 tot en met 2027, de jaarlijkse dotatie te laten dalen met 50 miljoen euro tot 125 miljoen euro. Bevoegd minister Pierre-Yves Dermagne (PS) kan door het akkoord binnen de ministerraad, het bestek voor die nieuwe concessie uitschrijven. De huidige concessie is intussen verlengd zodat ze ook voor dit jaar geldt. Wel kwamen de regeringspartners ook overeen dat het bestek nog kan worden gewijzigd, in functie van de resultaten van een audit. Die audit komt er na berichten over onregelmatigheden in het verleden en moet uitwijzen of er toen te veel is betaald. Juridisch advies heeft naar verluidt duidelijk gemaakt dat een latere aanpassing nog mogelijk is. Dat maakt de weg vrij voor de regering om werk te maken van de aanbesteding. Zo niet zou 2024 wel heel snel voor de deur staan. De tijdschriften zouden alvast in de concessie blijven. Die eruit halen, was een piste van de MR, maar naderhand bleek dat geen grote besparing op te leveren. Voor de bijdragen van de uitgevers door de bedeling van niet-commerciële zendingen (zoals de blaadjes van vakbonden en mutualiteiten), komt er een halve indexering.