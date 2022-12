Het bevoorradingsrapport dat de federale regering kreeg, bevat een duidelijke waarschuwing dat de aardgasbevoorrading deze winter al in het gedrang kan komen.

Dat melden De Tijd en L'Echo, die een vertrouwelijke passage konden inkijken.

De administratie waarschuwt dat bij een koudegolf of een strenge winter de Belgische aardgasbevoorrading deze winter al problematisch kan worden. Als het kwik onder nul zakt, 'kan een tekort ontstaan in de markt waarbij het aanbod kleiner is dan de vraag'.

Als het koud wordt in West-Europa heeft met name het Verenigd Koninkrijk al het beschikbare gas zelf nodig. De aanvoer naar België zou dan stilvallen.

De regering had nochtans benadrukt dat de gas- en elektriciteitsbevoorrading deze en komende winter niet in het gedrang zijn.

De topministers zetten wel vraagtekens bij de geloofwaardigheid van de analyse van de administratie. Er zouden fouten staan in het rapport, klinkt het.

