Rapport Internationaal Energieagentschap: wereld verder elektriseren niet de oplossing voor klimaatopwarming

De wereld verder elektriseren zal leiden tot een hogere olievraag, die tegen 2030 zal pieken. Mogelijk lagere uitstoot door het gebruik van, bijvoorbeeld, elektrische auto's zal uitgevlakt worden door een hoger gebruik van elektriciteitscentrales die nodig zijn om deze apparaten op te laden, schrijft de organisatie in een rapport waarin verschillende scenario's voor toekomstig energiegebruik in kaart worden gebracht.

Om schadelijke uitstoot tegen 2040 in te perken, zal de elektrisatie deel moeten uitmaken van een heel pakket aan maatregelen die zullen moeten leiden tot een lagere koolstofuitstoot in de energiesector én een hogere energie-efficiëntie. 'Als de wereld echt de klimaatdoelstellingen wil halen, dan moet er, vanaf vandaag, een systematische voorkeur worden uitgesproken voor investeringen in duurzame energietechnologieën', aldus IEA-topman Fatih Birol. 'Om succesvol te zijn, is hiervoor een ongeziene internationale politieke en economische inspanning nodig.' Bij onveranderd beleid zal de vraag naar energie tegen 2040 50 procent hoger liggen.

Verschuiving

In het vorige maand verschenen klimaatrapport schreef de VN nog dat wereldwijd tegen 2035 2,4 triljoen dollar geïnvesteerd zal moeten worden om te vermijden dat er onherstelbare schade aangericht wordt. 'Elektrisering is een noodzakelijke stap om tot een lagere uitstoot te komen, omdat het relatief eenvoudig is', aldus Laura Myllyvirta van Greenpeace aan Bloomberg. 'Maar dat helpt alleen als de energiesector snel stappen zet in de richting van een nuluitstoot.'

Hoewel steenkool intussen bekendstaat als een heel vervuilende energiebron, is de vraag naar steenkool in 2017 voor het eerst in twee jaar weer gestegen. Die vraag komt vooral uit India en China. Om een duidelijk verschil te maken voor de klimaatopwarming zal het aandeel van steenkool tegen 2040 moeten terugvallen naar 12 procent - vandaag is dat 27 procent. Uit het IAE-rapport blijkt voorts nog de grote invloed van de Aziatische markt op het totaalbeeld. De energieconsumptie ondergaat een 'diepgaande verschuiving' naar Azië.