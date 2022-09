Belfius wil een contract met het Waals Gewest maar maximaal twee jaar verlengen. Als huisbankier heeft het geen goed oog in de penibele financiële toestand van Wallonië en de opmars van de extreemlinkse partij PTB.

Dat schrijft De Tijd.

Via zijn voorgangers Gemeentekrediet en Dexia geldt Belfius al ruim dertig jaar als huisbankier van het Waals Gewest. De kassierscontracten worden daarbij regelmatig voor meerdere jaren verlengd. Maar tijdens de huidige onderhandelingen met Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) en minister van Begroting Adrien Dolimont (MR) stelt Belfius zich strenger op en overweegt de bank het volgende contract voor hooguit twee jaar te verlengen. Net tot aan de volgende regionale verkiezingen van 2024, en dat is niet toevallig.

'Dat laat de bank toe in te schatten hoe de volgende regering de oplopende schuldgraad in de regio kan wegwerken', zegt een bron dicht bij de onderhandelingen. 'Het wapent Belfius ook tegen een eventuele deelname van de PTB aan die nieuwe regering.'

Wallonië stevent tegen 2030 af op een overheidsschuld van 50 miljard euro. De staatsbank loopt een flink finan­cieel risico omdat ze heel veel leningen aan het Waals Gewest heeft verstrekt, zegt een bron.

Gevraagd naar een reactie zegt Belfius alleen dat wordt nagedacht over de voorwaarden die gekoppeld zijn aan een eventuele verlenging van de kassierscontracten.

PVDA hekelt "totaal ondemocratische inmenging" Belfius in politiek

De uiterst linkse oppositiepartij PVDA klaagt de "chantage" van staatsbank Belfius aan, die als huisbankier van het Waals gewest strengere voorwaarden oplegt voor de vernieuwing van zijn 'kassierscontract'. Ook wil de bank zijn contract met maximaal twee jaar vernieuwen, onder meer uit ongerustheid over een mogelijke machtsdeelname van de PVDA na de verkiezingen van 2024. Partijvoorzitter Raoul Hedebouw spreekt van een "totaal ondemocratische inmenging van de bankwereld in de politiek".

Tijdens de onderhandelingen met het Waals gewest over een nieuw kassierscontract stelt Belfius zich strenger op dan voorheen en overweegt het om het volgende contract voor hooguit twee jaar te verlengen, schreven De Tijd en L'Echo dinsdag. De bank zou zich zorgen maken over de Waalse overheidsschuld en is naar verluidt ook beducht voor een machtsdeelname van de PVDA.

"Volgens Belfius brengt de toenemende populariteit van de PVDA een financieel risico met zich mee en vreest het dat de Waalse schuld nog zal toenemen", wordt een bron binnen de Waalse regering geciteerd.

PVDA-voorzitter Hedebouw maakt in een reactie gewag van politieke druk door Belfius. "Dit is pure chantage", zegt hij. "Het is ongelooflijk dat de bank het zich permitteert om zich zo uit te spreken en zelfs financiële druk zet op de overheid om na de verkiezingen van 2024 de regering te krijgen die ze graag wil. De bank gaat zelfs zo ver dat ze ermee dreigt de Waalse regering haar leningen na 2024 niet langer te garanderen. Dat is vanuit democratisch oogpunt zeer ernstig."

Volgens Hedebouw gedraagt Belfius zich zoals de banken en bedrijven zich tijdens de Europese schuldencrisis gedroegen tegenover Griekenland, "toen ze er alles aan deden om zelfs maar een poging tot links beleid in de kiem te smoren".

"Wie is trouwens die 'regeringsbron' die de analyse van Belfius naar buiten brengt en ze lijkt te onderschrijven?", vraagt Hedebouw zich af. "En zullen de andere partijen deze totaal ondemocratische inmenging van de bankwereld in de politiek ook afkeuren?" De PVDA-voorzitter vraagt de bevoegde federale ministers van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) en van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) om de Belfius-directie op de vingers te tikken.

