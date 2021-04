Volgens professor Paul De Grauwe belemmert de wet van 1996 de loononderhandelingen. Die loonwet blijkt te log voor de huidige economische situatie, zegt hij in een reactie aan Kanaal Z.

De loononderhandelingen zitten muurvast. De werkgevers houden vast aan een maximale loonsverhoging van 0,4 procent bovenop de indexering van 2,8 procent, maar de bonden willen meer. Conner Rousseau, de voorzitter van Vooruit, dreigt met een bevriezing van de dividenden als de lonen niet meer zouden stijgen.

'Dezelfde wetgeving die de werkgevers gebruiken om de loonsverhoging te drukken, de loonwet van 1996, voorziet in artikel 14 de mogelijkheid om ook andere vormen van inkomens - waaronder dividenden - te beperken', klinkt het bij Paul De Grauwe, hoogleraar economie aan de London School of Economics.

'Ik ben tegen een bevriezing van de dividenden, maar evenzeer tegen een bevriezing van de lonen over alle sectoren heen', voegt De Grauwe toe.

Lees verder onder de video

Volgens De Grauwe vormt de loonwet van '96 een rem. Lonen moeten volgens hem sneller kunnen aangepast worden aan de economische situatie, en de aanpassingen moeten van sector tot sector kunnen verschillen. Een verhoging hoeft ook niet per se de ondergang van de bedrijven te betekenen.

'Het is goed dat de lonen kunnen stijgen. In feite zien we dat in de Scandinavische landen, waar de productiviteit heel hoog is, de lonen ook hoger liggen dan bij ons. Laat ons dus voor dat model kiezen', besluit De Grauwe.

De loononderhandelingen zitten muurvast. De werkgevers houden vast aan een maximale loonsverhoging van 0,4 procent bovenop de indexering van 2,8 procent, maar de bonden willen meer. Conner Rousseau, de voorzitter van Vooruit, dreigt met een bevriezing van de dividenden als de lonen niet meer zouden stijgen. 'Dezelfde wetgeving die de werkgevers gebruiken om de loonsverhoging te drukken, de loonwet van 1996, voorziet in artikel 14 de mogelijkheid om ook andere vormen van inkomens - waaronder dividenden - te beperken', klinkt het bij Paul De Grauwe, hoogleraar economie aan de London School of Economics. 'Ik ben tegen een bevriezing van de dividenden, maar evenzeer tegen een bevriezing van de lonen over alle sectoren heen', voegt De Grauwe toe.Lees verder onder de videoVolgens De Grauwe vormt de loonwet van '96 een rem. Lonen moeten volgens hem sneller kunnen aangepast worden aan de economische situatie, en de aanpassingen moeten van sector tot sector kunnen verschillen. Een verhoging hoeft ook niet per se de ondergang van de bedrijven te betekenen. 'Het is goed dat de lonen kunnen stijgen. In feite zien we dat in de Scandinavische landen, waar de productiviteit heel hoog is, de lonen ook hoger liggen dan bij ons. Laat ons dus voor dat model kiezen', besluit De Grauwe.