Is die hoop op een handelsvrede terecht?

GLENN RAYP. "Er is bijna elke dag een nieuwe ontwikkeling, dus dat is moeilijk te voorspellen. Afgelopen weekend is de Amerikaanse vicepresident Mike Pence nog uitgevaren tegen China, daarin gesteund door Japan. Er is zelfs geen gemeenschappelijk slotverklaring ondertekend na afloop van de APEC-top, een meeting van landen rond de Stille Oceaan. Dat zoiets standaards als een slotverklaring niet lukt, toont de onzekerheid van de internationale omgeving.

...