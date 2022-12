De prijzen bij discounters als Aldi en Lidl namen het afgelopen jaar sneller toe dan bij andere supermarktketens. Dat blijkt uit berekeningen van databedrijf Daltix.

Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg woensdag.

Aldi en Lidl verkopen dan ook vooral huismerken, en die stegen sinds december vorig jaar dubbel zo snel in prijs als A-merken. Bij een huismerk wegen elementen als dure grond­stoffen en energie dan ook zwaarder door dan bij een merkartikel. Lidl werd in een jaar tijd gemiddeld 13,09 procent duurder, Aldi 13,99 procent. De prijsstijgingen bij Delhaize waren dan weer het kleinst: +4,66 procent. Colruyt ­bekleedt een middenpositie, met een toename in de prijzen van 7,76 procent.

Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg woensdag.Aldi en Lidl verkopen dan ook vooral huismerken, en die stegen sinds december vorig jaar dubbel zo snel in prijs als A-merken. Bij een huismerk wegen elementen als dure grond­stoffen en energie dan ook zwaarder door dan bij een merkartikel. Lidl werd in een jaar tijd gemiddeld 13,09 procent duurder, Aldi 13,99 procent. De prijsstijgingen bij Delhaize waren dan weer het kleinst: +4,66 procent. Colruyt ­bekleedt een middenpositie, met een toename in de prijzen van 7,76 procent.