Sophie Wilmès maakt een blitzcarrière. In 2015 was ze nog schepen van Financiën in Sint-Genesius-Rode, vandaag premier van België. En voor de meesten die Trends contacteerde is de keuze voor de MR-politica terecht. Al zijn er bedenkingen bij haar communautaire standpunten.

Correct, loyaal, een harde werkster met een sterke dossierkennis. Die typeringen komen vaak terug als het over de opvolgster van Charles Michel gaat. Ook bij Marijke Cortvriendt, gemeenteraadslid voor de Vlaamse verzamellijst Engagement 1640 in Sint-Genesius-Rode. In de faciliteitengemeente in de Brusselse rand bouwde de nieuwbakken premier sinds 2006 aan haar politieke carrière. "Als schepen van Financiën beheerde ze de centen heel goed."

Anne Sobrie is de Vlaamse schepen in Sint-Genesius-Rode in een college dat vooral uit Franstaligen bestaat. Sophie Wilmès was er schepen van Financiën van 2006 tot 2015. "Ik werkte zes jaar met haar samen in het schepencollege. Ik heb haar leren kennen als een zeer loyale en intelligente persoon. Met een zeer, zéér grote dossierkennis. Ze heeft de gemeentelijke begroting uitstekend beheerd." Dat laatste beaamt ook gemeenteraadslid Bruno Stoffels. "Wilmès heeft nooit met de centen gegooid."

Plots minister

In 2014 moest Wilmès nochtans fouten in de gemeentelijke begroting opbiechten, door een wijziging in de boekhoudkundige rapportering. Dat verleden sleepte ze mee toen ze in 2015 plots de federale minister van Begroting werd. "Sophie wie", luidde het in diverse Vlaamse mediacommentaren. De begroting die ze moest beheren maakte een kwantumsprong: van 20 miljoen euro in Sint-Genesius-Rode, naar de 170 miljard euro van België.

In haar nieuwe hoedanigheid werd zij ook voogdijminister van de Nationale Loterij. "Chapeau dat zij premier wordt", zegt gedelegeerd bestuurder Jannie Haek. "Een heel gedreven vrouw. En ze doet ook wat ze zegt. De Nationale Loterij had een eisenbundel, met een striktere regelgeving voor onze private concurrenten. Wilmès zei dat ze die regels zou aanscherpen. Je denkt dan: 'Het zal wel bij woorden blijven'. Maar nee, ze is daarin geslaagd, in al haar gedrevenheid. Dat is wel straf."

Guido Gryseels, algemeen directeur van het AfricaMuseum in Tervuren, deelt die ervaring niet. In december 2018 werd Wilmès ook minister van Wetenschapsbeleid, na het vertrek van de N-VA uit de federale regering. Het AfricaMuseum belandde in haar schoot. "Wilmès maakte een zeer sterke indruk bij haar bezoek. Ze was grondig voorbereid, stelde scherpe vragen tot op het bot. Ze vroeg of we onze bedenkingen op papier wilden zetten. Maar daar heeft ze achteraf weinig gevolg aan gegeven. Ze is ook wat afstandelijk. Weinig empathie, een financieel-analytische persoon, niet echt warm. Haar voorgangster Zuhal Demir straalde meer warmte uit."

Burgemeester?

Op één punt krijgt Sophie Wilmès steevast kritiek: haar communautaire standpunten. "Wij hadden nooit problemen met elkaar. Behalve in de communautaire dossiers", zucht Anne Sobrie, de Vlaamse schepen in Sint-Genesius-Rode. "Dan kan zij heel zwaar uithalen. Op de sociale media in onze gemeente krijgt zij zelfs het etiket 'Vlamingenhater' opgeplakt. Dat is ze nochtans niet."

Sophie Wilmès is getrouwd met een Australiër, die ze leerde kennen in een bar in de buurt van de Europese instellingen in Brussel. Haar drie dochters gingen naar de Nederlandstalige school in Rode. Thuis worden drie talen gesproken: Engels, Frans, Nederlands.

En toch is er die commotie over de taalkwestie. "Wij botsen communautair hevig", bevestigt gemeenteraadslid Marijke Cortvriendt. "Al zullen we altijd beleefd blijven. We zullen nooit openlijk ruzie maken. Maar kan zij, gezien haar francofone houding, wel premier zijn van het hele land?"

Het is niet zeker of het federale speelveld haar echte ambitie is. "Of zij burgemeester van Sint-Genesius-Rode wil worden? Wel, dat denken wij allemaal", lacht Anne Sobrie. Al heeft Sophie Wilmès daarbij zware concurrentie. De gemeente wordt geleid door de familiedynastie Rolin. Myriam Rolin droeg bijna een kwarteeuw de burgemeesterssjerp, haar broer Pierre Rolin is inmiddels aan zijn tweede legislatuur bezig. En de eerste schepen en grote stemmentrekker is Miguel Delacroix, de zoon van Myriam Rolin.