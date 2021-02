Het Federaal Planbureau verwacht dat de Belgische economie dit jaar met 4,1 procent zal groeien. Dat blijkt vrijdag uit voorlopige economische vooruitzichten voor de periode 2021-2026. De definitieve vooruitzichten worden in juni gepubliceerd.

In 2020 viel het Belgische bruto binnenlands product (bbp) fors terug als gevolg van de coronacrisis, maar met 6,2 procent minder sterk dan aanvankelijk gevreesd. Daardoor rekent het Planbureau nu op een 'minder uitgesproken inhaalbeweging' van 4,1 procent in 2021 en 3,5 procent in 2022. In de periode 2023-2026 zou de economische groei uitkomen op gemiddeld 1,4 procent.

'Het internationale conjunctuurherstel na de coronarecessie geeft een impuls aan de Belgische uitvoer in 2021 en 2022. De uitvoergroei zou vanaf 2023 vertragen in lijn met de invoervraag van de handelspartners', zegt het Planbureau. Daarnaast verwacht het dit en volgend jaar een inhaalbeweging van de particuliere consumptie. Als gevolg van de coronapandemie potten veel gezinnen extra spaargeld op, maar dat geld zullen ze naar verwachting dus weer laten rollen. De bedrijfsinvesteringen maken pas in 2022 een inhaalbeweging, voorspelt het Planbureau voorts, maar ook hun groeitempo wordt teruggeschroefd vanaf 2023.

Inflatie

De Belgische inflatie - de mate waarin consumptiegoederen duurder worden - viel vorig jaar terug met 0,7 procent, maar zou volgens het Planbureau weer opveren met 1,3 procent in 2021. Daarna zal ze verder aantrekken tot 1,8 procent in 2026. De daling vorig jaar was vooral te wijten aan de lagere energieprijzen, maar die zouden dit jaar weer stijgen. 'Daarnaast oefenen accijnsverhogingen op tabaksproducten tot 2024 opwaartse druk uit op de consumptieprijsinflatie', luidt het.

Het Planbureau plaatst een belangrijke kanttekening bij zijn voorlopige vooruitzichten. Die zijn 'omgeven met veel onzekerheid'. 'Het economisch herstel is op korte termijn afhankelijk van de snelheid waarmee de pandemie onder controle kan worden gebracht, en bijgevolg van het vaccinatietempo. Ook is onduidelijk hoe groot de structurele economische impact van de pandemie zal zijn op middellange termijn', luidt het. Daarnaast houden de verwachtingen geen rekening met de mogelijk gunstige impact van het Europees coronaherstelfonds.

