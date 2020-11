Tegen eind dit jaar kunnen 159.000 Belgen van een leefloon afhangen.

Dat meldt De Standaard op basis van gegevens van het Planbureau.

Ondanks de buffers die de verschillende overheden voorzien, klopt een extra groep mensen aan bij het OCMW voor een leefloon, het laatste vangnet in de sociale bijstand. In juni waren er 152.690 leefloners, tegenover 145.366 eind 2019. Een stijging met 5 procent in de eerste jaarhelft ligt ver boven de gemiddelde stijging van 1,9 procent in ­januari-juni over de jaren 2011-2019, leert een analyse door de overheidsdienst Maatschappelijke Integratie en het Federaal Planbureau. De extra groei is haast volledig te wijten aan een opstoot in de lockdownmaanden maart en april. Afhankelijk van de impact van de nieuwe lockdown verwachten Maatschappelijke Integratie en het Planbureau zich aan 155.700 tot 159.100 leefloners tegen eind dit jaar. Dat is een stijging tussen 7,2 en 9,4 procent tegenover eind 2019.

