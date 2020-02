De beurstabellen kleuren dieprood, door de vrees voor de economische impact van het coronavirus. De Bel-20 verloor sinds zijn jaarpiek in februari al bijna 13 procent. Bij dat verlies moeten we toch een kleine kanttekening maken. De Brusselse beursindex belandde na een stevige opwaartse rit midden februari op het hoogste peil in 12 jaar. Hoe hoger de klim, hoe dieper de val.