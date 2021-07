Het aandeel nieuw verkochte Europese auto's dat rijdt op een fossiele brandstof neemt af. Daartegenover staat een opmars van elektrische en hybride auto's tijdens het afgelopen kwartaal. Volgens de Europese autobrancheorganisatie ACEA was ongeveer een derde van de nieuwe wagens (deels) elektrisch.

Naar elk type auto was tussen april en juni meer vraag dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. ACEA wijst erop dat dit geen geheel eerlijke vergelijking is, omdat inwoners van de Europese Unie in het tweede kwartaal van 2020 door de coronacrisis veel minder vaak een wagen aanschaften.

Benzine- en dieselauto's werden ook meer verkocht, maar het marktaandeel van de twee verbrandingsmotoren samen kromp tot iets meer dan 60 procent van alle nieuwe auto's. Dit was na het tweede kwartaal vorig jaar nog zo'n 70 procent. In Nederland nam het aantal nieuwe diesels met 8 procent af vergeleken met een jaar eerder.

De sterkste toename afgelopen maanden was te zien bij de plug-in hybride auto. Die combineert een verbrandingsmotor met een elektrische motor die met een stekker kan worden opgeladen. Daarvan gingen er op jaarbasis ruim drie keer meer de deur uit.

De volledig elektrische auto kende ook een sterke toename en werd ruim 200.000 keer aangeschaft. Het marktaandeel van deze variant is in een jaar tijd verdubbeld tot 7,5 procent. De populairste elektrische auto blijft de hybride variant zonder stekker. Die werd ruim 500.000 keer op kenteken gezet en was goed voor bijna 20 procent van de nieuwe auto's.

