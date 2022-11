Het oliekartel OPEC verwacht dat de groei van de vraag naar olie nog zal afnemen vanwege de terugval van de wereldeconomie en de gevolgen van de strenge coronamaatregelen in China. Voor het lopende jaar verwachten de landen een toename van gemiddeld 2,5 miljoen vaten (van elk 159 liter) per dag, of 100.000 minder dan eerst voorspeld, melden ze in hun maandelijks rapport.

Het is al de vijfde keer sinds april dat de OPEC de prognose voor de olievraag voor dit jaar naar beneden aanpast. Ook voor het jaar 2023 verlaagt OPEC de prognose: het kartel verwacht een toename met 2,2 miljoen vaten per dag, eveneens een daling met 100.000 vaten.

OPEC verklaart de meer pessimistische kijk door de "aanzienlijke onzekerheid over de wereldeconomie, vergezeld van een angst voor een wereldwijde recessie". Bovendien draagt ook het zero-COVID-beleid van China bij tot het klimaat van onzekerheid.

In het maandrapport staat nog dat OPEC verwacht dat de globale vraag naar ruwe olie tegen het einde van het jaar zal oplopen tot 101,3 miljoen vaten per dag.

Tegen eind 2023 zou de vraag stijgen tot 103,4 vaten per dag. De bredere OPEC+, waarin de OPEC-landen samenwerken met olieproducerende landen zoals Rusland, heeft onlangs besloten om het productievolume vanaf november met in totaal twee miljoen vaten per dag te verlagen. De maatregel is bedoeld om de olieprijzen te ondersteunen.

De OPEC+ vergadert begin december op het hoofdkantoor in Wenen opnieuw over de productie. De olieminister van Saoedi-Arabië, dat wordt gezien als de leider van de OPEC, zei op de klimaattop in Egypte dat de alliantie van olieproducerende landen voorzichtig zal blijven met het productiebeleid.

