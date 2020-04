De olieproducerende landen zijn zondag overeengekomen om hun productie met bijna 10 miljoen vaten per dag te verminderen. Dat heeft de Koeweitse minister van Olie Khaled al-Fadhel op Twitter aangekondigd.

'We kondigen het afronden van een historisch akkoord aan tussen de leden van de OPEC+ om de productie met bijna 10 miljoen vaten per dag te verminderen vanaf 1 mei', aldus al-Fadhel.

Concreet besloten de OPEC-landen, Rusland en andere olieproducerende landen zondag via een videoconferentie om in mei en juni hun productie te beperken tot 9,7 miljoen vaten per dag. Mexico wilde eerst niet instemmen maar ging toch overstag na een compensatieaanbod van de VS.

De prijzen van ruwe olie zijn de afgelopen twee maanden gehalveerd, omdat de vraag is gedaald door de wereldwijde economische vertraging door de coronapandemie. Ook de prijzenoorlog tussen Rusland en Saoedi-Arabië speelde een rol in de prijsdaling. Het akkoord moet de olieprijs weer opkrikken.

De Russische president Vladimir Poetin heeft zondagavond over het akkoord getelefoneerd met zijn Amerikaanse collega Donald Trump en met de Saoedische koning Salman. Ze reageerden allemaal positief. 'De productiebeperking kan de markten stabiliseren en de duurzaamheid van de wereldeconomie als geheel waarborgen', meent het Kremlin.

Trump sprak op Twitter over 'een geweldige deal voor iedereen' en dankte zowel Poetin als Salman. Volgens hem levert dit honderdduizenden banen op in de VS. Wat het effect van het akkoord zal zijn voor de prijs aan de pomp, blijft afwachten.

