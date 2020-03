Net als de OESO verwacht het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat de wereldwijde economie dit jaar al de gevolgen zal voelen van het coronavirus.

In welke mate het coronavirus de wereldwijde economische groei zal vertagen, valt op dit moement moeilijk te zeggen, aldus directeur-generaal Kristalina Georgieva. Pas binnen enkele weken wordt meer duidelijkheid verwacht.

De coronacrisis heeft volgens de IMF-chef zowel een impact op het aanbod -door problemen met de bevoorrading- als op de vraag. Er is een antwoord op mondiaal niveau nodig, zei ze. Daarbij is het beter om te veel te doen, dan niet genoeg, klonk het.

Vorig jaar groeide de economie met 2,9 procent op wereldschaal. Eerder dit jaar ging het IMF nog uit van een versnelling tot 3,3 procent in 2020.

De 189 leden van het IMF engageren zich om al het mogelijke te doen om de impact van de epidemie met Covid-19 te beperken, luidt het. Volgens Georgieva beschikt het IMF over 10 miljard dollar dat kan uitgeleend worden tegen een nulrente.

De Wereldbank kondigde dinsdag al aan dat het tot 12 miljard dollar vrijmaakt voor kredieten en noodsteun aan ontwikkelingslanden. Het geld is onder meer besteld voor de uitbouw van gezondheidssystemen.

