De Franse economie, de op een na grootste van Europa, is ook in de laatste maanden van het jaar nog licht gegroeid. Dat is beter dan verwacht. De inflatie steeg naar 6 procent.

Het Franse bbp groeide in het vierde kwartaal 0,1 procent, aldus cijfers van het Franse bureau voor statistiek Insee. Economen waren uitgegaan van een nulgroei.

Optimisme

Maandag bleek al dat ook de Belgische economie in het vierde kwartaal met 0,1 procent is gegroeid, terwijl economen een krimp hadden verwacht.

Een recessie lijkt daarmee van de baan, al waarschuwde ING-hoofdeconoom Peter Vanden Houte tegenover Trends voor overdreven optimisme (lees meer).

Duitsland en eurozone

Nog maandag raakte bekend dat de grootste economie van Europa, de Duitse, is gekrompen in de laatste maanden van het jaar.

Later dinsdag raken cijfers bekend over de groei van de hele eurozone.

Inflatie

De inflatie in Frankrijk is in januari licht gestegen, naar 6 procent. In december bedroeg de inflatie 5,9 procent.

Het stijgende prijsniveau bij de Fransen is een gevolg van duurdere energie en duurdere boodschappen in de supermarkt, die respectievelijk meer dan 13 en meer dan 16 procent in prijs stegen.

In België kennen we een inflatie van 8,05 procent, vooral door duurdere voeding.

