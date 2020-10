Denemarken schuift de diplomaat Ulrik Vestergaard Knudsen naar voren voor de post van secretaris-generaal van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De 51-jarige Knudsen is sinds januari 2019 al een van de drie adjunct-secretarissen-generaal van het samenwerkingsverband van 37 industrielanden.

De huidige topman van de OESO, Angel Gurría, kondigde in de zomer aan dat hij aan het einde van zijn derde ambtstermijn, midden volgend jaar, zal vertrekken. De 70-jarige Mexicaan oefent de functie al sinds 2006 uit.

Lidstaten kunnen nog tot het einde van de maand kandidaten om Gurría op te volgen, naar voren schuiven. In juni 2021 wordt de nieuwe secretaris-generaal dan verkozen.

Een hele reeks landen dienden al nominaties in. Het gaat onder meer om de Zweedse voormalig Europees Commissaris voor Handel Cecilia Malmström, de zittende Estse presidente Kersti Kaljulaid en een adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, Chris Liddell.

Australië schoof minister van Financiën Mathias Cormann (50) naar voren. Cormann is een tot Australiër genaturaliseerde Belg uit Eupen.

