Onderzoeker Jan Hartvigsen over belangrijkste oorzaak werkombekwaamheid: 'Nood aan richtlijnen voor behandeling rugklachten'

Internationale richtlijnen voor de behandeling van rugklachten zijn dringend nodig. Dat heeft de Deense onderzoeker Jan Hartvigsen dinsdag tijdens een hoorzitting in het Europees Parlement onderstreept. Hartvigsen maakt deel uit van de groep onderzoekers die vorig jaar in het vakblad The Lancet de resultaten van een veelbesproken epidemiologisch onderzoek naar rugklachten publiceerde.

...