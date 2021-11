Katie Steemans is directeur van Busleyden Atheneum, campus Caputsteen, een secundaire school in Mechelen met 633 leerlingen. Voor Trends houdt zij een dagboek bij over de impact van de pandemie op haar school.

'De gevolgen van covid-19 baren met de dag meer zorgen. De uitval bij de leerkrachten en de leerlingen gaat sinds vorige week in stijgende lijn. Maandag waren tien leerkrachten afwezig, op een totaal van een negentigtal teamleden. Die collega's zijn niet allemaal ziek, sommigen zitten thuis in quarantaine omdat familieleden positief hebben getest, anderen dan weer omdat hun kinderen niet naar school of opvang kunnen. Dan moet je beginnen te puzzelen met studieroosters en/of vervanglessen, wat de druk op het team nog verhoogt. In het ergste geval laten we leerlingen vroeger naar huis gaan, of later naar school komen. Voorlopig lukt het allemaal, maar veel erger moet het niet meer worden. Sinds vorige week zitten een twintigtal leerlingen thuis door besmettingen in hun gezin, of wachtend op hun testresultaat na hoogrisicocontacten.'

'Zieke leerkrachten vervangen door tijdelijke collega's is door het lerarentekort bijna onbegonnen werk; je vindt gewoon amper mensen. Wij doen nu al een beroep op gepensioneerde onderwijsprofessionals en vakdeskundigen uit de privé, maar ook dat houdt op een bepaald moment op. Voor de lessen waarvoor we geen leerkrachten vinden, doen we intern een beroep op teamleden die de uren extra presteren. Lukt dat niet, dan reorganiseren we de lessen. Een parallel-collega geeft dan aan alle klassen voor de helft van de uren les. In de andere helft van de lesuren werken de leerlingen aan de leerdoelen, met taken en opdrachten in de studie.'

'En binnenkort wordt het helemaal onmogelijk. Twee weken vóór een vakantieperiode mag je geen zieke collega's vervangen, dat is een van de maatregelen in de onderwijsregelgeving om te besparen. Wie in die periode uitvalt, mág ik dus zelfs niet vervangen. En dat terwijl er dan decemberexamens zijn.'

'Maar goed, ik hoop dat iedereen gezond blijft en de examens en lessen tot aan de kerstvakantie vlot kunnen verlopen.'

