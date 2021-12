'Kunnen we ook na deze crisis meer differentiëren met hybride onderwijs?', vraagt Katie Steemans zich af. Ze is directeur van Busleyden Atheneum, campus Caputsteen, een secundaire school in Mechelen met 633 leerlingen.

"Goed nieuws: bijna alle leerlingen van de klas die in quarantaine moest, zijn al weer op school. Blijkbaar was het dan toch geen clusterbesmetting. En de quarantaines en meldingen van besmettingen lijken ook wat af te nemen."

"Vrijdagavond heb ik veel tijd besteed aan nota's voor het team en de ouders met uitleg over de nieuwe maatregelen van het Overlegcomité. Dat er opnieuw 50 procent afstandsonderwijs georganiseerd moet worden, is het meest ingrijpend. Da's toch weer zo'n maatregel waarbij weinig is nagedacht over de schoolorganisatie en de leerkwaliteit. Een schooldag telt doorgaans vier lesuren in de voormiddag, en drie in de namiddag. Hoe verdeel je dat perfect over alle vakken? Sommige worden dan volledig online, of het wordt een onoverzichtelijke puzzel. We gaan dat pragmatisch oplossen, ook al omdat het hopelijk maar voor twee weken is."

"We hadden al enkele CO2-meters waarmee we regelmatig metingen deden, nu komen die er permanent. De luchtkwaliteit in onze klassen is nog nooit een probleem geweest. De ramen staan altijd op kipstand en de deur blijft open, dan blijven de CO2-waarden netjes onder de limiet. Al vrees ik wel voor onze energiefactuur. Maar goed, veiligheid boven alles. En onze leerlingen weten dat ze dezer dagen best een truitje meer aandoen."

"Het afstandsonderwijs op zich is ook niet echt een probleem. We kunnen terugvallen op de expertise van vorig jaar, al moeten de nieuwe leerkrachten misschien wat opgeleid en ondersteund worden. En we werken sowieso al veel digitaal in de klas. Al onze leerlingen hebben ook een laptop , of kunnen er eentje huren voor 80 euro per jaar dankzij het Digisprong-programma."

"De examens kunnen gewoon doorgaan. Ik verwacht dat de resultaten in de lijn met die van de vorige jaren liggen, behalve misschien bij de leerlingen die sowieso al tegen hun limiet aanzitten . Die proberen we al sinds het begin van het schooljaar meer te ondersteunen. Ook vorig jaar lieten we kinderen die meer structuur nodig hebben, maximaal naar school komen. Anderen, die liever in hun eigen tempo werken, hebben dan weer baat bij afstandsonderwijs."

"Daar denken we nu volop over na: kunnen we ook na deze crisis meer differentiëren met hybride onderwijs? Sommige leerlingen meer zelfstandig laten werken en veel digitaal onderwijs aanbieden, waardoor we meer tijd en ruimte hebben om de anderen intensiever te begeleiden. Ik hoop dat we daar volgend schooljaar al mee kunnen beginnen. Misschien levert deze crisis dan toch nog iets goeds op."

