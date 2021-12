Katie Steemans is directeur van Busleyden Atheneum, campus Caputsteen, een secundaire school in Mechelen met 633 leerlingen.

"Vorige week was het zo ver, er moest een klas in quarantaine. De eerste na meer dan anderhalf jaar pandemie, zo slecht hebben we het dus niet gedaan. We kregen een melding van het CLB over besmettingen in een klas, en dat was de start van een hele veiligheidsprocedure. Eerst de klas afzonderen, de kinderen inlichten en geruststellen, de ouders op de hoogte brengen zodat ze het nieuws niet van hun kinderen moeten horen, en ten slotte zorgen dat de leerlingen al hun materiaal meenemen zodat ze vanop afstand les kunnen volgen. Gelukkig reageerde iedereen heel rustig op de situatie. Enkele ouders hebben ons de dag nadien wel gecontacteerd omdat ze geen testcode hadden gekregen. Bleek dat het CLB overstelpt was met aanvragen vanuit diverse scholen, en nog niet alle gegevens aan de centra voor contacttracing had kunnen doorgeven. Dat is gelukkig snel verholpen."

"De volledig gevaccineerde leerlingen van die klas kunnen nu terugkeren zodra ze negatief getest hebben. Voor de anderen zetten we afstandsonderwijs op. Hoe lang dat duurt, hangt af van de testresultaten, en van de vraag of ze gevaccineerd zijn. Het is zo complex met al die scenario's, zeker nu de teststrategie constant verandert. "

"De hele toestand was al niet gemakkelijk, en als er dan nog eens zo'n quarantaine bijkomt, dan wordt het toch wel heel heftig. Vrije tijd is iets wat ik niet meer ken. Het weekend betekent tegenwoordig 'werken zonder gestoord te worden'. Want het gewone werk is er natuurlijk ook nog: de modernisering van het onderwijs, het lerarentekort, de Digisprong,... dat loopt allemaal door."

"Gelukkig maken de nieuwe maatregelen die sinds deze week gelden voor ons niet zoveel uit. onze leerlingen zaten al in een vast lokaal, op vaste plaatsen, in de refter zaten ze al per klasgroep. En de leerkrachten beschikken over meerdere lokalen om de leraarskamer te ontlasten."

"Er blijven wel van die vreemde maatregelen. We mogen bijvoorbeeld geen externe mensen meer in de school toelaten. Een toneelgroep uitnodigen voor een voorstelling, dat kan niet. Maar we mogen wél naar het theater gaan, waar we dan met leerlingen van andere scholen in één zaal zitten. Dat is toch op zijn minst bizar. "

