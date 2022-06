De olieprijzen daalden dinsdagavond, na een eerdere prijsrally. Energiehandelaren schrokken van de signalen over mogelijk ingrijpen door de Amerikaanse regering die alles op alles wil zetten om de prijsstijgingen te beteugelen.

Het Witte Huis staat onder toenemende druk om kosten voor Amerikanen omlaag te krijgen, zoals de energiekosten. Zo sluit de Amerikaanse president Joe Biden een belasting op overwinsten voor oliemaatschappijen niet uit. De Democratische senator Ron Wyden wil een extra winstbelasting voor bedrijven voorstellen van wel 42 procent. Het nieuws volgt kort op de aankondiging dat Biden volgende maand naar Saoedi-Arabië reist om over de energieproductie te praten. De VS hebben de landen van oliekartel herhaaldelijk gevraagd om de productie te verhogen. Die werd eerder beperkt om de prijzen te stutten.

Een vat Amerikaanse olie kostte kort voor de slotbel op Wall Street dinsdag 2 procent minder op 118,55 dollar. Brentolie werd 1,2 procent goedkoper, op 120,86 dollar per vat.

Het Witte Huis staat onder toenemende druk om kosten voor Amerikanen omlaag te krijgen, zoals de energiekosten. Zo sluit de Amerikaanse president Joe Biden een belasting op overwinsten voor oliemaatschappijen niet uit. De Democratische senator Ron Wyden wil een extra winstbelasting voor bedrijven voorstellen van wel 42 procent. Het nieuws volgt kort op de aankondiging dat Biden volgende maand naar Saoedi-Arabië reist om over de energieproductie te praten. De VS hebben de landen van oliekartel herhaaldelijk gevraagd om de productie te verhogen. Die werd eerder beperkt om de prijzen te stutten. Een vat Amerikaanse olie kostte kort voor de slotbel op Wall Street dinsdag 2 procent minder op 118,55 dollar. Brentolie werd 1,2 procent goedkoper, op 120,86 dollar per vat.