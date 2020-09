Corona betekende voor de digitalisering in het onderwijs een groeischeut. Daarbij is er te weinig aandacht voor de rol van de leerkrachten, vindt Olav Adami van Fourcast For Education.

Fourcast for Education is een IT-bedrijf gespecialiseerd in alles wat Google te bieden heeft aan het onderwijs. Dat gaat van Chromebooks tot bijscholingen voor G-Suite for Education en Google Class Room. Bijna 800 scholen zijn klant en het twaalfkoppige team bestaat nagenoeg volledig uit mensen die nog met een been in het onderwijs staan.

Tijdens de lockdown organiseerde de jonge onderneming meer dan 150 webinars om leerkrachten wegwijs te maken in de mogelijkheden van G-Suite for Education. De juiste technologie inzetten om de leerervaring te verbeteren, is het stokpaardje van managing partner Olav Adami. Technology enhanced learning noemt hij het. Hij pleit ervoor om in de digitalisering van het onderwijs de aandacht te verschuiven van de technologie naar het leerproces.OLAV ADAMI. "We moeten de digitalisering vanuit het perspectief van de leerkrachten en de school bekijken. G-suite for Education kan daarbij een rol spelen omdat het een laagdrempelig en gratis platform is. Het biedt alle bekende Google-toepassingen en daarbovenop Google Classroom. Dat fungeert als een organisatie-instrument om een klas te beheren. Het accent ligt op leerwinst boeken. "Bij Fourcast vinden we het pedagogische aspect van de digitalisering belangrijker dan het technische. Leerkrachten en leerlingen moeten elkaar makkelijker vinden. De Google-technologie is intuïtief. Je hebt geen batterij IT-experts nodig, elke leerkracht kan dat zelf beheren."We zien nog te vaak discussies over welk platform en welk toestel een school moet gebruiken. De vraag wat een school met de inzet van technologie wil bereiken, is veel belangrijker. Het gesprek moet niet zozeer gaan over welk platform je gebruikt, maar wel over wat de pedagogische meerwaarde is. "Tijdens corona hebben wij bijvoorbeeld het klassikale gebruik van Bingel via Google Meet mogelijk gemaakt. Bingel was meer een individuele oefenapp voor thuis. Er zullen in de toekomst meer van die integraties opduiken. In die zin is het bizar dat de Vlaamse regering overheidsgeld investeerde in een videoapp van Smartschool. Dat is ongeveer hetzelfde als geld in de steenkoolmijnen pompen. Een bestaande gratis videoapp integreren in Smartschool was perfect mogelijk. De toekomst is aan het hybride model dat tools integreert om een educatieve doelstelling waar te maken."ADAMI. "Fourcast for Education helpt scholen en leerkrachten om technologie nuttig en zinvol in te zetten. Wij gebruiken Google-technologie omdat we die laagdrempelig vinden. Maar we gebruiken ook 3D-printing, we werken met VR-brillen of gebruiken educatieve tools van Lego. Als we een goede technologie vinden die in een leeromgeving van pas kan komen, dan reiken we ze aan. We fungeren als een technologieconsulent die scholen helpt om met technologie tijdswinst of leerwinst te verwerven. Wij begeleiden heel wat veranderingstrajecten in scholen. We willen toegevoegde waarde op pedagogisch gebied bieden."ADAMI. "De gebruikelijke algoritmes van Google worden in G-suite for Education aan banden gelegd. Er gebeurt niets met die data. Ze worden alleen gebruikt om het product continu te verbeteren. Ik krijg van scholen wel vragen over privacy, maar het is nooit een probleem."ADAMI. "G-suite biedt een framework aan en geen content. Dat is de rol van de uitgeverijen. Wij praten dagelijks met de educatieve uitgevers. Zij zijn geen technologiebedrijven, voor hen is het een uitdaging om de controle over de gebruiker niet te verliezen. Dat kan twee kanten op gaan. Ofwel blijven de uitgeverijen krampachtig vastzitten aan hun angst voor platformen als Google en Microsoft. Ofwel evolueren ze naar een model zoals Netflix of Spotify, waarbij scholen abonnementen kunnen aanbieden voor ongelimiteerde content. "Uitgevers houden nog vast aan een businessmodel van gedrukte boeken dat niet meer actueel is. Scholen klagen over de kostprijs van eenmalige invulboeken. Daar ligt onvermijdelijk een digitalisering in het verschiet."ADAMI. "Een volledige digitalisering zie ik niet gebeuren. Wij geloven in een concept als blended learning, waarbij technologie een hulpmiddel is voor een rijkere leerervaring. Technologie om de technologie zelf, is nutteloos. Ik geef graag het voorbeeld van een verkeersapp die met augmented reality kinderen de verkeersregels aanleert. Dat zal kinderen niet beletten om de fiets te nemen, maar ze juist beter voorbereiden op hun intrede in het verkeer."ADAMI. "Als ik me niet vergis, is er gemiddeld ongeveer 60 euro per jaar per leerkracht voor bijscholing. Daar spring je niet ver mee. Ons betoog is: iedereen wil kwalitatief onderwijs, zorg dan dat de leerkrachten ook mee zijn. Veel leerkrachten willen met de digitale tools aan de slag, maar krijgen de kans niet om daar tijd in te investeren. Het lijkt makkelijker om investeringsbudgetten te vinden voor nieuwe gebouwen of computers dan te investeren in de kwaliteit van Vlaamse leerkrachten. Dat is een gemiste kans. In de wiskunde zijn de maaltafels al honderden jaren hetzelfde, maar de manier om ze aan te leren evolueert wel. Er moet een budget komen dat leerkrachten de kans geeft hun pedagogische vaardigheden te digitaliseren."