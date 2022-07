Oekraïne en Rusland ondertekenen (apart) akkoord over graanexport

Oekraïne en Rusland zijn tot een akkoord gekomen met Turkije en de Verenigde Naties over de export van miljoenen tonnen graan uit Oekraïne. In de Turkse stad Instanboel ondertekenden beide landen twee afzonderlijke akkoorden die de uitvoer van graan moeten garanderen uit de Oekraïense havens, over de Zwarte Zee. Dat heeft António Guterres, de secretaris-generaal van de VN, vrijdag bekendgemaakt.

© Belga