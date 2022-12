In aanloop naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), waar een nieuwe verhoging met 50 basispunten wordt verwacht, hebben donderdag ook al de Noorse en Zwitserse centrale banken de rente opgetrokken.

In Zwitserland ging het om een verhoging met 50 basispunten, de derde op rij. De Zwitserse rente staat nu op 1 procent. Tot vorige maand was de rente er nog negatief, al sinds 2015.

De Zwitserse centrale bank sluit ook niet uit dat er op middellange termijn nog meer renteverhogingen zullen volgen, om de hoge inflatie te bestrijden. De inflatie in Zwitserland zou dit jaar uitkomen op 2,9 procent, en 2,4 procent volgend jaar. Door de rente te verhogen, maakt men geld duurder en zou de vraag afnemen, wat moet zorgen voor een afkoeling van de prijzen.

De Noorse centrale bank verhoogde de rente donderdag met 25 basispunten tot 2,75 procent. Dat is het hoogste niveau sinds 2009. De centrale bank liet tegelijk verstaan dat de rente bijna haar piek heeft bereikt. "Als de Noorse economie zich ontwikkelt zoals verwacht, hoewel onzekere prognoses, dan zal de rente volgend jaar rond de 3 procent liggen", klonk het. Mogelijk volgt er dus nog één verhoging in het eerste kwartaal van 2023, gevolgd door een pauze.

In Zwitserland ging het om een verhoging met 50 basispunten, de derde op rij. De Zwitserse rente staat nu op 1 procent. Tot vorige maand was de rente er nog negatief, al sinds 2015. De Zwitserse centrale bank sluit ook niet uit dat er op middellange termijn nog meer renteverhogingen zullen volgen, om de hoge inflatie te bestrijden. De inflatie in Zwitserland zou dit jaar uitkomen op 2,9 procent, en 2,4 procent volgend jaar. Door de rente te verhogen, maakt men geld duurder en zou de vraag afnemen, wat moet zorgen voor een afkoeling van de prijzen. De Noorse centrale bank verhoogde de rente donderdag met 25 basispunten tot 2,75 procent. Dat is het hoogste niveau sinds 2009. De centrale bank liet tegelijk verstaan dat de rente bijna haar piek heeft bereikt. "Als de Noorse economie zich ontwikkelt zoals verwacht, hoewel onzekere prognoses, dan zal de rente volgend jaar rond de 3 procent liggen", klonk het. Mogelijk volgt er dus nog één verhoging in het eerste kwartaal van 2023, gevolgd door een pauze.