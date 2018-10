Nobelprijs Economie gaat naar klimaatonderzoek

Nordhaus is verbonden aan de Yale University en Romer aan de Stern School of Business in New York.

BREAKING NEWS: ⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018 to William D. Nordhaus and Paul M. Romer. #NobelPrize pic.twitter.com/xUs6iSyI7h — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2018

Nordhaus en Romer krijgen de Nobelprijs voor het ontwikkelen van methodes die sommige van de meest 'fundamentele en dwingende kwesties' van deze tijd aanpakken, met name duurzame groei in een globale economie en welzijn van de hele wereldbevolking, luit het.

Econoom Paul Romer gelooft dat de koolstofuitstoot, die bijdraagt tot de opwarming van het klimaat, omlaag kan. "Het is volledig mogelijk voor mensen om minder koolstof te produceren. Er zijn enkele trade-offs maar eens we beginnen en proberen en koolstofuitstoot inperken, zullen we verrast zijn dat het niet zo moeilijk was als we hadden verwacht", aldus Romer kort nadat hij de Nobelprijs Economie kreeg toegekend.

De Nobelprijs Economie ging in 2017 naar Richard H. Thaler van de Chicago University. Hij onderzoekt hoe beperkte rationaliteit, sociale voorkeuren en beperkte zelfcontrole een invloed kunnen hebben op individuele beslissingen en marktresultaten.

Andere laureaten zijn Milton Friedman, James Tobin, Paul Krugman en Friedrich August von Hayek.

Officieel geldt de bekroning voor Economie niet als een Nobelprijs. De prijs gaat dus niet terug tot het testament van dynamietbedenker Alfred Nobel, maar werd door de Zweedse centrale bank voor het eerst toegekend in 1969. Vandaar de officiële naam: "Prijs van de Zweedse Rijksbank voor economische wetenschappen ter nagedachtenis van Alfred Nobel".

Aan de Nobelprijs Economie is een prijzengeld van 9 miljoen Zweedse kroon (ongeveer 870.000 euro) verbonden.