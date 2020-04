Sluiten uw kinderen dit schooljaar af met examens of rollen ze rechtstreeks van de laatste lessen de zomervakantie in? Scholen buigen zich volop over de vraag hoe ze hun leerlingen moeten evalueren. Een ding is duidelijk: niet iedere leerling zal dit jaar examens moeten afleggen.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) versoepelde deze week de richtlijnen voor de heropening van de scholen. Daarmee zijn lang niet alle problemen opgelost. Scholen moeten nog beslissen of hun leerlingen al dan niet examens zullen afleggen. Het kabinet adviseert om in de resterende onderwijstijd maximaal in te zetten op het lesgeven. "Leren is nu belangrijker dan evalueren", laat Weyts' woordvoerder Michaël Devoldere weten. "Scholen die een vorm van evaluatie organiseren, doen dat best in de laatste week van juni en toegespitst op de essentiële leerstof. Tot daar de richtlijn die we als houvast meegeven. Uiteindelijk moeten de scholen zelf die de knoop doorhakken."De koepelorganisaties van het katholiek onderwijs en het gemeenschapsonderwijs volgen het advies om de lestijd te maximaliseren en de examenperiode te beperken tot de essentiële vakken. Waar mogelijk vragen ze ook om in te zetten op permanente evaluatie. Maar de beslissing over welke vakken daarvoor in aanmerking komen, ligt bij de scholen of zelfs de klassenraad.Komen de eindtermen dan niet in gevaar? "De Vlaamse overheid legt alleen de eindtermen vast, de scholen kiezen hoe ze die eindtermen bereiken. Er geldt in ons onderwijs zeer veel vrijheid", laat het kabinet weten.Het gevolg is dat sommige scholen al hebben besloten dit schooljaar geen examens te organiseren. Is het voorbarig om nu de examens al op te schorten? "Op 18 mei gaan niet alle leerjaren opnieuw van start", zegt Raymonda Verdyck, gedelegeerd bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs (GO!). "Voor sommige leerlingen ziet het ernaar uit dat ze niet voor eind mei naar school kunnen. Voor hen blijft er slechts een maand over om leerstof die we nu in met aanloopleren aanbieden, te hernemen en examens af te nemen. Dat is natuurlijk erg krap."Hoeveel van de 26 scholengroepen in het Gemeenschapsonderwijs al hebben besloten de examens op te schorten, is nog niet bekend bij de onderwijskoepel. De GO!-scholen in Brussel, de scholengroep Stroom in West-Vlaanderen, en scholen van de Scholengroep 5 in Mechelen hebben al besloten de eindejaarsproeven te schrappen. Dat gaat over meer dan 40.000 leerlingen.Maar sommige scholengroepen uit het gemeenschapsonderwijs hebben daarentegen beslist wel examens af te nemen. Dat is het geval bij GO!-Antwerpen. Daar is een duidelijk kader afgesproken, maar bekijken individuele scholen hoe ze dat kader invullen, laat woordvoerster Joke Temmerman weten. "We hebben besloten dat in al onze scholen 30 juni de laatste schooldag is. In het eerste, derde en vijfde leerjaar komen er geen examens. Voor het tweede, vierde en zesde leerjaar komt er een examenperiode van maximaal zes dagen. Op welke manier die verloopt, bepaalt elke school afhankelijk van haar context. Welke vakken worden geëvalueerd in die examenperiode, moeten de scholen de komende weken zelf bepalen."Ook in het katholiek onderwijs woedt de discussie. In Sint-Niklaas heeft Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie al beslist de examens op te schorten. Vooralsnog is het afwachten of de school daarin navolging krijgt. "In de meeste scholen is de discussie nog bezig", benadrukt Pieter-Jan Crombez , woordvoerder van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.