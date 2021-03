Nederland is nog altijd een van de belangrijkste landen wereldwijd voor het ontwijken van belastingen. Dat zegt de organisatie Tax Justice Network in haar tweejaarlijkse ranglijst van belastingparadijzen.

Alleen de Britse Maagdeneilanden, de Kaaimaneilanden en Bermuda spelen volgens de index een grotere rol in belastingontwijking dan Nederland.

De onderzoekers hebben voor het samenstellen van de ranglijst gekeken in hoeverre de belastingwetten van een land belastingontwijking van bedrijven toelaten. Ook onderzochten ze hoeveel geld van multinationals er via de regelingen door een land stroomde. Uit de combinatie daarvan stelden de onderzoekers de ranglijst samen, waarin Nederland op de vierde plaats staat, gevolgd door Zwitserland en Luxemburg. In de eerste index die de organisatie in 2019 naar buiten bracht was Nederland ook op de vierde plaats gezet.`

België staat op de zestiende plaats, met name door de grote financiële activiteit van multinationals in ons land, aldus het rapport.

