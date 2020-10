Het Amerikaanse ratingagentschap Moody's heeft de kredietwaardigheid van Groot-Brittannië vanwege de brexit en de coronacrisis naar beneden bijgesteld. Langetermijnschulden van het Verenigd Koninkrijk krijgen voortaan de notering 'Aa3', tegen 'Aa2' eerder, zegt Moody's vrijdagavond in Parijs.

Reden zou vooral de tanende economische sterkte zijn, sinds het agentschap de kredietwaardigheid in augustus 2017 naar 'Aa2' bijstelde, klinkt het. De vooruitzichten zouden onder meer verslechterd zijn door de brexit en door de onmogelijkheid om een vrijhandelsakkoord met de Europese Unie te sluiten. Ook de Covid-19-pandemie laat haar sporen na.

Daar komt nog bij dat de financiële sterkte van de staat afgenomen is, en de instellingen, alsook het bestuur zijn verzwakt. Groot-Brittannië heeft evenwel nog steeds de op drie na hoogste kredietwaardigheid, wat duidt op een zeer laag kredietrisico. Bovendien is het vooruitzicht stabiel.

